Cina, crolla un ponte di 758 metri. Era stato inaugurato da pochi mesi

REDAZIONE
(Adnkronos) – In Cina un ponte appena inaugurato è crollato, generando un’enorme colonna di polvere le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. È accaduto nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il ponte Hongqi era lungo 758 metri e la costruzione era terminata all’inizio del 2025, secondo quanto riporta la Bbc. 

La struttura era già stata chiusa dopo la comparsa di crepe sui pendii e sulle strade circostanti. Non si sono quindi registrate vittime durante il crollo, che è avvenuto martedì pomeriggio quando le condizioni sul versante della montagna sono peggiorate, innescando frane che hanno portato al crollo di una parte del ponte. 

