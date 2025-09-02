22 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cina-Russia, Putin a Xi: “Relazioni a livelli senza precedenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto ora ”livelli senza precedenti”. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino Vladimir Putin al presidente cinese Xi Jinping durante un bilaterale a Pechino. “La nostra stretta comunicazione riflette la natura strategica dei legami russo-cinesi, che attualmente hanno raggiunto un livello senza precedenti”, ha detto Putin a Xi in un discorso trasmesso in diretta. “Siamo sempre stati insieme allora e restiamo insieme anche adesso”, ha aggiunto.  Xi Jinping da parte sua ha sottolineato che Pechino è disposta a collaborare con Mosca per “promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole”. “Le relazioni tra Cina e Russia hanno resistito alla prova dei cambiamenti internazionali”, ha detto ancora Xi a Putin. Mosca e Pechino hanno annunciato di aver stretto una “partnership senza limiti” poco prima che Putin lanciasse l’offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022. Da allora, i legami militari e commerciali tra Russia e Cina hanno preoccupato l’Occidente. La Cina non ha mai condannato la guerra russa in Ucraina.  Xi e Putin sono in contatto regolare e hanno avuto una conversazione telefonica ad agosto. A maggio, Xi si è recato a Mosca in occasione delle celebrazioni della sconfitta dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
22 ° C
22.3 °
21 °
81 %
0.7kmh
89 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
29 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (14)carabinieri (13)Serie A (12)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati