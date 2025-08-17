28 C
Cincinnati, Alcaraz in finale contro Sinner

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in finale nel Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, in semifinale supera il tedesco Alex Zverev, numero 2 del tabellone, per 6-4, 6-3. Nella finale di lunedì 18 agosto, l’iberico sfiderà l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, reduce dal successo in 2 set contro il francese Terence Atmane.  Zverev, dopo i problemi fisici nei quarti di finale contro Ben Shelton, si spegne all’inizio del secondo set. Alcaraz cambia marcia a metà del primo parziale, piazzando il break e prendendo le redini del match. Sotto 1-2 all’inizio del secondo set, Zverev ha bisogno dell’intervento del fisioterapista in un lungo timeout medico. Il tedesco di fatto esce dalla partita e Alcaraz chiude senza problemi. Il 22enne iberico si appresta a giocare la nona finale in un Masters 1000 dopo aver trionfato quest’anno a Montecarlo e Roma. La finale di Cincinnati sarà il 14esimo confronto diretto con Sinner. Alcaraz conduce 8-5 nei precedenti. L’azzurro si è imposto nell’ultimo faccia a faccia, in finale a Wimbledon, mentre l’iberico nel 2025 ha avuto la meglio nelle finali di Roma e del Roland Garros.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

