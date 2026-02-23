Cinema, Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia per la IV edizione di ‘Premio Film Impresa’, il progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, entra sempre più nel vivo con un nuovo importante annuncio: l’assegnazione del ‘Premio Speciale Film Impresa Unindustria’ ad Hermès. Il riconoscimento alla Maison francese nasce dalla volontà di celebrare la visione con cui l’azienda racconta e preserva l’intelligenza artigianale e il saper fare delle maestranze. In particolare, il comitato del Premio, presieduto da Giampaolo Letta con la direzione artistica di Mario Sesti, ha individuato nel progetto ‘Grand Tour degli Affreschi’, una best practice di comunicazione unica, capace di trasformare la narrazione manifatturiera in una testimonianza culturale di valore universale.

Il ‘Premio Speciale’ sarà consegnato dal presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo

, nella giornata conclusiva della manifestazione, che quest’anno si terrà al Cinema Quattro Fontane di Roma dal 2 al 4 marzo. L’edizione 2026 segna anche un’importante evoluzione nel linguaggio del Premio con l’istituzione del Premio alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing. Una novità che sottolinea il legame inscindibile tra immagine e suono nel racconto d’impresa contemporaneo. In programma anche due attesissime proiezioni speciali, durante la seconda giornata: alle ore 9.30 il film ‘Andata e Ritorno’, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; alle ore 18.30 il docufilm ‘Nuvola’, a cura del Gruppo Lavazza.

Il parterre di quest’anno vedrà protagonisti nomi illustri della cultura e dell’industria: Sergio Castellitto, presidente di giuria di questa IV edizione, sarà insignito del prestigioso ‘Premio Speciale alla Carriera’; Giuseppe Tornatore riceverà il ‘Premio Speciale alla Creatività’; a Brunello Cucinelli sarà assegnato il ‘Premio Speciale’ per il Made in Italy all’estero; il conduttore e autore televisivo Pierfrancesco Diliberto, Pif, riceverà il ‘Premio Ermanno Olmi 2026’. Con oltre 200 opere candidate, il ‘Premio Film Impresa’ si conferma come un osservatorio privilegiato sul cinema d’impresa italiano. Il concorso è articolato in tre aree principali, Narrativa, Documentaria e II&S, Innovation, Image & Sound, affiancate da sezioni speciali e programmi fuori concorso, restituendo un panorama ampio e articolato dei linguaggi con cui oggi le imprese scelgono di raccontarsi.Non semplici video pubblicitari, ma storie di innovazione e coraggio imprenditoriale che creano memoria collettiva.

Il Premio alzerà il sipario lunedì 2 marzo, per poi concludersi mercoledì 4 marzo con la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Paola Saluzzi, dove verranno svelati i vincitori di tutte le categorie e assegnati i prestigiosi riconoscimenti speciali. Il ‘Premio Film Impresa 2026’ è realizzato con il supporto di Confindustria e vede la partecipazione di un solido network di partner. Tra i Golden Partner figurano Almaviva, Umana, Edison e UniCredit, affiancati dagli Event Partner Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Gruppo Lavazza. Il supporto tecnico è affidato a Ega Worldwide, D-Hub Studios, Spencer & Lewis e Tecnoconference Europe, che contribuiscono alla realizzazione di questa quarta edizione.

