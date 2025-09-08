24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
‘Cinque minuti’ al via il 29 settembre, Vespa: “Aiutiamo De Martino”

REDAZIONE
‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa parte il 29 settembre, 20 giorni dopo la data inizialmente prevista “per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna”. A spiegarlo è il giornalista alla presentazione della nuova stagione di ‘Porta a Porta’ e ‘Cinque Minuti’. “Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, ha aggiunto Vespa.  ‘Cinque minuti’, che sarebbe dovuto partire il 9 settembre, inizierà contemporaneamente a ‘Porta a porta’. “Ospiteremo i leader politici a partire dal 29 settembre in poi”, ha detto Bruno Vespa. “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”, ha dichiarato Bruno Vespa nel corso della presentazione della nuova stagione di ’Porta a Porta’ e ‘Cinque Minuti’. E sul rinnovo del contratto con la Rai, il conduttore spiega: “Non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”. Da quando ‘Affari tuoi’ è ritornato dalla pausa estiva lo scorso martedì 2 settembre, ha sempre perso la sfida degli ascolti dell’access prime time contro ‘La ruota della fortuna’ di Gerry Scotti. Anche ieri, domenica 7 settembre, Gerry Scotti ha raccolto 3.706.000 spettatori, pari al 21% di share, contro i 3.198.000 spettatori (18,2% share) ottenuti dal programma di De Martino su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

