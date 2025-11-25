11.9 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Ciò che l’amore non è’, su Camper rosa della Polizia i post-it contro la violenza di genere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un post-it contro la violenza di genere. E’ una delle iniziative promosse dalla questura di Roma in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato scorso i passanti di piazza Pia a Roma sono stati invitati a scrivere sui foglietti adesivi colorati una frase simbolica su ‘ciò che l’amore non è’ proprio per generare consapevolezza. Foglietti che sono stati poi affissi sul Camper rosa, un luogo protetto e sicuro dove, in totale riservatezza, operatori specializzati hanno ascoltato le persone che avevano bisogno di condividere una storia o chiedere un consiglio e accolto eventuali vittime di violenza.  

 

 

 

Nel corso della giornata, il camper è stato visitato dal cardinale Baldassare Reina, accompagnato dal questore di Roma Roberto Massucci. L’iniziativa, inserita nell’ambito della campagna permanente della Polizia ‘…Questo non è amore’, ha lo scopo di aiutare le donne a riconoscere tutte le violenze sottili e “normalizzate” che spesso precedono episodi più gravi.  

”A tutte le donne ‘diciamo non siete sole’ – è l’invito della polizia – Parlare è il primo passo e denunciare è un atto di coraggio, non di colpa perché la violenza si sconfigge insieme, seminando rispetto, educazione all’uguaglianza e rifiuto di ogni forma di sopraffazione, soprattutto tra le nuove generazioni”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
13.4 °
10.5 °
73 %
3.1kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1585)ultimora (1485)sport (51)demografica (49)attualità (29)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati