domenica 22 Febbraio 2026
Civitanova Marche, ritrovato corpo del giovane che si è gettato nel porto dopo aver picchiato la madre

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ stato trovato intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 22 febbraio, nei pressi del molo sud di Civitanova Marche il corpo del ventenne che si è buttato nelle acque del porto dopo aver aggredito la madre venerdì sera a Pollenza.  

Il ragazzo aveva picchiato la donna ed era scappato di casa con l’auto fino al porto di Civitanova. Sabato mattina è stata ritrovata l’auto e nel pomeriggio, dopo le 15, i vigili del fuoco con i sommozzatori di Teramo si sono messi a cercare il ragazzo, che dalle telecamere di sorveglianza risultava essersi gettato in acqua.  

La madre 53enne è ricoverata all’ospedale di Macerata in coma farmacologico. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione del giovane. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

