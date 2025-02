Clamoroso in Nfl: Myles Garrett chiede ai Browns di essere scambiato

(Adnkronos) – Il defensive end Myles Garrett, star della Nfl, ha chiesto di essere scambiato. “Nonostante io ami chiamare questa città la mia casa – ha spiegato in un comunicato il giocatore dei Cleveland Browns – il mio desiderio di vincere e competere sui palcoscenici più importanti non mi permette di restare. L’obiettivo non è mai stato quello di andare da Cleveland a Canton, ma è sempre stato quello di competere e vincere un Super Bowl”. Il futuro di Garrett a Cleveland è stato al centro delle cronache negli ultimi mesi, dopo che il giocatore aveva dichiarato di voler conoscere i piani di offseason della squadra prima di impegnarsi ulteriormente. Il 29enne ha ancora due anni di contratto ma – a fine dicembre – ha dichiarato di non voler affrontare un’altra ricostruzione a Cleveland. Al termine della stagione, Garrett ha detto che l’annata 2024 è stata più deludente dello 0-16 di Cleveland nella sua stagione da rookie. Garrett era stato nominato dall’AP Defensive Player of the Year per la stagione 2023. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)