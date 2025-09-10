20 C
Claudia Mori scrive alla Rai: “Vi interessa il ritorno di Celentano?”

(Adnkronos) – “La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”. Claudia Mori scrive all’ad Rai, Giampaolo Rossi, per sollecitare un risposta della Rai sulla possibilità di un ritorno in Rai del ‘Molleggiato’.  La moglie di Adriano Celentano pubblica la missiva sugli account social del marito con un titolo, “…il tempo se ne va!”, che riprende quello del grande successo musicale del 1980 ed esordisce: “﻿Egr. dott. Rossi, Come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro. Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi – conclude la Mori – una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

