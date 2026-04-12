22.3 C
Firenze
domenica 12 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari. Claudio Amendola ospite in collegamento con Verissimo ha parlato della serie ‘I Cesaroni – Il ritorno’, in onda da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5, segnando il ritorno dopo 12 anni.  

A pesare però è l’assenza di Antonello Fassari che nella serie interpretava Cesare Cesaroni. L’attore è scomparso il 5 aprile del 2025 all’età di 72 anni a causa di una lunga malattia, poco prima dell’inizio delle riprese della nuova stagione.  

Claudio Amendola ha ricordato il collega e il legame profondo che li univa, paragonandolo a quello di due fratelli. “Antonello è stata una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto, come uomo e essere umano. Mi manca tanto”, ha detto, mandando un bacio verso il cielo.  

Il primo ciak della serie Amendola l’ha voluto dedicare proprio al collega, scrivendo sulla tavoletta ‘Ciao Antonello’. “Sono sicuro che domani sera si collegherà su Canale 5”, ha aggiunto l’attore romano in lacrime.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.3 ° C
23.1 °
19 °
53 %
4.1kmh
20 %
Dom
20 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (836)sport (154)salute (66)Video Adnkronos (64)Tecnologia (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati