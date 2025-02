Click day, al via domande per colf e badanti: 10mila posti in più per assistere anziani e disabili

(Adnkronos) – Al via oggi, 7 febbraio, a partire dalle 9.00, il click day per l’assunzione di colf e badanti extracomunitari e per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela. Come nel precedente click day del 5 febbraio, è stato possibile precaricare sul sito del ministero dell’Interno le domande che a fronte si 9.500 posti ieri sera erano già 44.809. Al di fuori delle quote, sarà possibile inoltrare, solo per l’anno 2025, domande per lavoro subordinato non stagionale, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani. Un nuovo click day è previsto il 12 febbraio quando potranno essere trasmesse le domande per lavoratori subordinati stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)