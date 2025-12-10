8.7 C
Clima, accordo Ue su riduzione 90% emissioni entro 2040

Accordo sulla revisione della legge europea sul clima (Ecl, European Climate Law) tra la presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento Europeo. Il testo introduce un nuovo obiettivo vincolante per il 2040: ridurre del 90% le emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Un traguardo considerato dal Consiglio un passo “fondamentale” verso la neutralità climatica che l’Unione punta a raggiungere entro il 2050. 

L’intesa, arrivata durante il trilogo notturno, definisce inoltre alcuni ambiti di flessibilità a sostegno del raggiungimento dell’obiettivo del 2040 e diversi elementi che dovrebbero riflettersi nel quadro climatico post-2030. Questi principi guideranno le future proposte legislative della Commissione, per consentire all’Ue di raggiungere l’obiettivo del 2040, supportando nel contempo l’industria e i cittadini europei durante la transizione. 

L’accordo conferma inoltre che entrambi i colegislatori sostengono il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue per l’edilizia e il trasporto stradale (Ets 2), il cui avvio potrebbe innescare un aumento dei costi del riscaldamento domestico e dei carburanti (secondo il primo ministro polacco Donald Tusk, quando entrerà in vigore tutti i governi democratici in Europa cadranno).  

