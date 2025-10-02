17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Clima, Corvaro: “Puntare su inclusività tecnologica e approccio multilaterale”

REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Come si fa a non mettere dentro tutte le tecnologie che ci permettono di raggiungere i target climatici se contemporaneamente si dice che non c’è tempo?”. Così Francesco Corvaro, Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica, introduce il concetto di “inclusività tecnologica” rispetto alla sfida del cambiamento climatico.  

“Il tema che invece vedo pericoloso è l’approccio diplomatico che si sta imponendo, un approccio bilaterale piuttosto che multilaterale. Perché il cambiamento climatico per sua natura necessita di un approccio multilaterale. La sfida al cambiamento climatico non è una gara a chi arriva primo ma è una gara ad arrivare insieme. Quindi mantenere sì una leadership ma nell’ottica di trainare dietro il resto del mondo”, aggiunge.  

