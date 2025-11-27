9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Clizia Incorvaia commossa: “Sarà un Natale diverso, il primo senza Eleonora Giorgi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sarà un natale diverso, il primo senza mia suocera”. Così Clizia Incorvaia ospite oggi a La volta buona ha ricordato Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa lo scorso marzo dopo la battaglia contro un tumore al pancreas.  

“È una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così”, ha raccontato l’influencer, spiegando di voler onorare la sua memoria organizzando una cena in famiglia, esattamente come avrebbe voluto Giorgi. “Io ho deciso che giorno 18 dicembre farò una cena natalizia come ho fatto l’anno scorso con lei”. Alla cena parteciperanno la famiglia di Clizia e le persone care a Eleonora: “Tutti riuniti, perché so che lei sarebbe contenta e sarà lì con noi, voglio mantenere vivo tutto”. “Del resto – ha aggiunto – lei mi aveva dato le redini della famiglia, glielo devo”. 

Incorvaia ha ricordato poi il regalo speciale lasciato da Eleonora Giorgi per il nipotino Gabriele, figlio di Clizia e Paolo Ciavarro: “Ha preparato 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l’albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1546)ultimora (1450)demografica (48)sport (48)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati