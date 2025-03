Clizia Incorvaia, le parole per Paolo Ciavarro: “Tanti auguri al papà che…”

(Adnkronos) – “Tanti auguri al papà che ho scelto dal primo istante in cui i nostri sguardi si sono incrociati”, questa la dedica di Clizia Incorvaia per Paolo Ciavarro in occasione della Festa del papà, celebrata oggi mercoledì 19 marzo. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro il 19 febbraio del 2022 sono diventati genitori del piccolo Gabriele. L’influencer 44enne per la ricorrenza della Festa del papà ha voluto celebrare il marito Paolo e papà di suo figlio, pubblicando una carrellata di foto che lo ritraggono con il piccolo Gabriele. “Ti amo”, ha risposto Paolo a corredo di un cuore rosso. Tra le foto, Clizia ha selezionato un screen di una videochiamata fatta qualche tempo fa tra Paolo Ciavarro e sua madre, Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. L’attrice era molto legata al nipotino Gabriele, a Verissimo Paolo Ciavarro aveva raccontato: “Mamma non ci sarà nella vita di Gabriele, ma lei è stata fondamentale in questi tre anni. Lei c’è sempre stata, con la sua saggezza ed esperienza. Gabriele sa che Eleonora è in cielo, è diventata un angelo” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)