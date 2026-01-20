6.8 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Solo chi ha subito violenza sa…”. Con queste parole Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social la foto di alcune scarpe bruciate, un episodio che – come ha raccontato ospite a Verissimo – risalirebbe al periodo del matrimonio con Francesco Sarcina.  

Ospite a Verissimo, l’influencer ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta: Incorvaia è stata prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali, dopo la denuncia presentata dall’ex marito per la pubblicazione sui social di immagini della figlia minore senza il suo consenso. 

Nel corso dell’intervista Incorvaia ha definito i rapporti tra i due “freddi e distaccati” e ha definito la loro relazione come un “amore tossico”. “Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell’amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto”.  

Clizia Incorvaia ha lasciato intendere dei tradimenti da parte di lui senza però entrare nei dettagli: “Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sei paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All’epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo”.  

È in questo contesto che Clizia Incorvaia ha deciso di condividere sui social l’immagine delle scarpe bruciate: “Non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi”, ha aggiunto.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.8 ° C
10.1 °
6.6 °
32 %
5.2kmh
100 %
Mar
7 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1236)ultimora (1100)Eurofocus (55)demografica (43)sport (38)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati