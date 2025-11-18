13 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Cloudflare down e problemi oggi per web e app, perché si ferma tutto

REDAZIONE
(Adnkronos) – Problemi sul web oggi, 18 novembre, per siti e app. Il down diffuso coincide con la giornata complicata per Cloudflare. La piattaforma si definisce “una delle più grandi reti che operano su Internet. Le persone scelgono le soluzioni di Cloudflare allo scopo di aumentare la sicurezza”. Il sito web dell’azienda americana risulta accessibile a tratti. 

Cloudflare opera nel settore del content delivery network, vale a dire la rete per la consegna di contenuti. “Gestiamo in media oltre 81 milioni di richieste HTTP al secondo”, si legge all’interno della versione italiana del sito. Cloudflare gestisce servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, nel ‘dialogo’ tra i visitatori di un sito e gli hosting provider degli utenti Cloudflare. 

La piattaforma sul mercato fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni anche per applicazioni online. La mediazione di Cloudflare si propone di proteggere dalle minacce online, portate magari da attacchi DDoS o bot, e garantisce un rapido caricamente delle pagine con l’obiettivo di rendere la navigazione rapida e sicura.  

Cloudfare, che aveva programmato interventi di manutenzione, ha reso noto poco prima delle 11 di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti: “Stiamo cercando di comprendere la portata del problema e di risolverlo”, afferma Cloudfare. Non è la prima volta che un guasto a Cloudfare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022. 

