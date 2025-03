Co-Intelligenza & Corporate Finance, in arrivo il 3 aprile il financial forum

(Adnkronos) – Il prossimo 3 aprile si terrà la quinta edizione del Financial Forum, l’evento di Comunicazione Italiana dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. L’appuntamento si terrà presso la sede di Assolombarda in Milano, con l’attesa di 500 partecipanti in presenza. Ospiti dell’evento, gli oltre 80 Cfo di aziende italiane e multinazionali, destinati a confrontarsi durante i numerosi format previsti nel corso della giornata. La domanda guida a cui proveranno a rispondere gli speaker coinvolti sarà: come può il Cfo contribuire alla “co-intelligenza” organizzativa, coniugando strategia, numeri, persone e tecnologia? Sarà questo anzitutto il tema del talk show di apertura, Finanza d’impresa e intelligenza collettiva: guidare l’innovazione tra tecnologia e valori, condotto da Federico Luperi (Volocom) e con la partecipazione di Stefano Leoni (Ieo), Maria Teresa Orlando (Endress+Hauser), Angelica Pelizzari (Immobiliare.it), Mauro Piccinini (Prima Assicurazioni), Luca Romano (Bauli), Guido Strampelli (Illycaffè) e Andrea Traverso (iliad). Nel corso della giornata saranno affrontate altre tematiche di estrema rilevanza per il mondo dei Cfo oggi: dall’impatto dell’Ia alla rilevanza della dimensione Esg nelle strategie finanziarie, dai modelli di finanza agile al controllo della spesa, passando per le nuove competenze richieste dalla funzione finance. Un momento particolarmente atteso sarà il Keynote Speech a cura di Gianluca Salpietro, Head of Sales Italia presso Soldo, dal titolo “La finanza alla guida del cambiamento: spese, normative e innovazione”. Altri speech di particolare interesse: “Ai Transformation: come l’AI generativa, Copilot ed agenti stanno cambiando profondamente il lavoro nelle organizzazioni” a cura di Luba Manolova di Microsoft, e “L’evoluzione del Cfo da ‘gestore e controllore delle finanze aziendali’ a ‘stratega aziendale’”, a cura di Angela Persano di Idc. L’evento è promosso dagli Official Partner Sap Concur e Soldo, dai Content Partner Microsoft e Idc e dal Communication Partner Prima Assicurazioni. Il Forum vede inoltre la collaborazione del Main Media Partner Adnkronos e dei Media Partner Fasi.eu, PMI.it e Wall Street Italia. Al seguente link è possibile consultare il programma e iscriversi all’evento: https://www.comunicazioneitaliana.it/eventi/1072#programma. Le sessioni della Sala Phygital saranno trasmesse in diretta streaming su www.comunicazioneitaliana.tv, dove nei giorni successivi saranno inoltre pubblicati tutti i talk show e speech della giornata. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)