7.6 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cobolli, Berrettini e la conferenza show dopo il trionfo in Coppa Davis

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Prima il trionfo, poi la conferenza stampa per completare lo show. L’Italia vince la Coppa Davis 2025 e dà spettacolo tra campo e sala stampa. Dopo il 2-0 inflitto alla Spagna in finale, gli azzurri si presentano in sala stampa ‘euforici’ e la sessione di domande e risposte prende una piega particolare trasformandosi in una chiusura ‘cult’ della memorabile settimana. 

 

 

Flavio Cobolli, protagonista assoluto in campo con la vittoria che ha dato il decisivo 2-0, lascia il segno anche davanti al microfono. Dopo un ”domande normali, grazie” indirizzato ai cronisti all’ingresso in sala, il romano dà inizio al suo personale show. “Ncè nessuno in inglese”, dice forse con un po’ di sollievo, ma viene subito smentito. La prima domanda, ovviamente, è in inglese. La risposta, dopo il brindisi nello spogliatoio, è laboriosa. 

 

 

La partenza è buona (“Ero un po’ nervoso all’inizio del match…”), ma manca la collaborazione dei compagni di squadra: Lorenzo Sonego ride, il capitano Filippo Volandri crolla, tutto da rifare. Matteo Berrettini a intervalli regolari cerca di mantenere in riga il compagno più giovane (“Sembra che tu abbia perso, dai oh…”, “Stai diventando famoso…”). Cobolli ci prova, ma l’impresa è ardua: “Mi sono dimenticato la domanda…”. 

 

 

Il colpo di grazia è la domanda sul primo trionfo azzurro in Davis nel 1976: “Non ero nato… Ho visto la serie tv…”. Assist troppo ghiotto per la giornalista: “Parlamene”. “Come parlamene? E’ un’interrogazione?”, replica Cobolli in corner. Stavolta, l’intervento di Berrettini è esiziale: “Non l’ha vista…”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
7.6 ° C
9.1 °
6.5 °
76 %
2.6kmh
100 %
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1591)ultimora (1498)sport (47)demografica (46)attualità (31)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati