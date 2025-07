Cobolli-Cilic oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti, dove vederla

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 7 luglio, l’azzurro affronta Marin Cilic negli ottavi dello Slam inglese in diretta tv e streaming con inizio alle 12. Il tennista romano, reduce dall’agevole successo contro Mensik, è già al suo migliore risultato in un torneo dello Slam. Il croato, dall’altra parte, arriva dalla convincente vittoria contro Munar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. La sfida tra Cobolli e Cilic è in programma lunedì 7 luglio sul Campo 2, come primo match a partire dalle 11 di Londra, le 12 in Italia. I due precedenti sono entrambi a favore dell’azzurro, che ha avuto la meglio nel 2022 a Umago e quest’anno al Roland Garros, poco più di un mese fa. Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)