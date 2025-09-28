Cobolli eliminato a Pechino, Tien lo batte in due set

12.1 C
(Adnkronos) –
Flavio Cobolli eliminato a Pechino. Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 28 settembre, contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 negli ottavi di finale dell’Atp 500 cinese. Cobolli, che si era detto stanco e affaticato a causa del jet leg già dopo la vittoria dell’esordio contro il russo Andrey Rublev, era reduce dalla prima convocazione in Laver Cup, dove a San Francisco il Team Europe è stato battuto dal Team World. Ora ai quarti di Pechino per Tien potrebbe esserci un altro azzurro, Lorenzo Musetti, in campo contro il francese Mannarino. Partita in salita fin dal primo set per Cobolli, che aveva raggiunto il terzo turno negli ultimi Us Open prima di essere battuto proprio da Musetti, ha subito l’aggressività e la freschezza dell’avversario, che si è imposto 6-3. Le cose sono peggiorate nel secondo parziale, dove il tennista romano ha accusato la stanchezza e ha aumentato le sue percentuali di errori, permettendo all’avversario, 19 anni, di chiudere la partita 6-2.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

