Cobolli, festa e lacrime a Wimbledon: l’abbraccio con Bove

(Adnkronos) – La vittoria, l’abbraccio e le lacrime. Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon una strepitosa qualificazione ai quarti di finale dopo la vittoria in 4 set contro il croato Marin Cilic negli ottavi sull’erba londinese. Il 23enne romano, mai prima d’ora al quarto turno di un torneo dello Slam, festeggia il traguardo tra la commozione della famiglia e di un amico speciale. Nel box di Cobolli, in lacrime il papà e il fratello. Ad abbracciare l’azzurro c’è uno spettatore speciale: Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è a Wimbledon per sostenere l’amico fraterno. Cobolli vanta un passato da calciatore: “Da giovanissimo ero un ottimo terzino destro, ma in campo ho scoperto che preferisco stare da solo”, ha spiegato in una recente intervista. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)