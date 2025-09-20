18.9 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cobolli, sconfitta in Laver Cup davanti a Federer. La frase ‘pizzicata’ su Roger

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Debutto amaro per Flavio Cobolli in Laver Cup 2025, sotto agli occhi di Roger Federer. Nella notte il tennista azzurro è stato battuto dal brasiliano Joao Fonseca, 19 anni e numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Non una partita facile per Cobolli, salito al 25esimo posto del ranking Atp, che ha sofferto l’aggressività in risposta e la qualità del baby fenomeno verdeoro, ma che ha cercato di trovare forza dalle tribune. Durante un cambio campo nel secondo set, dopo aver già perso il primo parziale e sul punteggio di 3-2 per l’avversario, Cobolli si è rivolto al capitano del Team Europe, l’ex tennista francese Yannick Noah, dicendo: “Non posso perdere con Roger qui a tifare per me”, riferendosi alla presenza sugli spalti dello stadio di San Francisco, in California, della leggenda svizzera, grande protagonista in passato della Laver Cup.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.9 ° C
21.2 °
18.9 °
87 %
1.1kmh
41 %
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (15)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati