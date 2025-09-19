Cobolli si fa biondo? “Solo se la Roma vince derby e noi la Laver Cup”

27 C
venerdì 19 Settembre 2025
Flavio Cobolli ‘imita’ Carlos Alcaraz e si fa biondo? Il tennista azzurro, compagno di squadra dello spagnolo nella Laver Cup 2025, al via oggi, venerdì 19 settembre, ha fatto una promessa in vista del torneo e, soprattutto, del derby della Capitale tra Roma, di cui è tifosissimo, e Lazio, in programma domenica 21 alle 12.30 allo stadio Olimpico. A Casper Ruud, tennista norvegese che rappresenterà anche lui il Team Europe, è stato chiesto chi dovrebbe essere secondo lui il prossimo giocatore del circuito a sfoggiare un nuovo look biondo dopo Carlos Alcaraz, che ha festeggiato proprio così la vittoria degli Us Open, dove ha battuto Jannik Sinner in finale. Nessun dubbio per Ruud: “Ho a fianco a me un ragazzo italiano che ha stile e potrebbe farsi biondo. Ha anche gli occhi azzurri”, ha detto ai microfoni dell’Atp, sorridendo e indicando Cobolli. A quel punto è intervenuto l’azzurro, salito al 25esimo posto del ranking, che ha promesso: “Se la Roma vince il derby con la Lazio e noi vinciamo la Laver Cup mi faccio biondo”, con il patto sigillato da una stretta di mano tra i due e tanti sorrisi.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

