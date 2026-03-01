13.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Cobolli vince Atp Acapulco e lancia messaggio: "Pace"

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli vince l’Atp di Acapulco e regala un messaggio di pace. Oggi, domenica 1 marzo, il tennista azzurro ha battuto in due set lo statunitense Frances Tiafoe nella finale del torneo messicano, riscattando così un inizio di stagione complicato, e al momento della tradizionale dedica alla telecamera ha voluto lanciare un chiaro messaggio all’indomani dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran, che ha portato all’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. 

Una volta terminata la partita, Cobolli si è avvicinato alla telecamera con il pennarello in mano e ha scritto un semplice, ma eloquente: “Pace”, accompagnandolo a un cuore. Il tennista ha così fatto chiaro riferimento a quanto sta succedendo in Medio Oriente e ha voluto mandare l’ennesimo messaggio di pace. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

