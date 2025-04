Cobolli vince il torneo di Bucarest, primo titolo Atp

(Adnkronos) –

L’azzurro Flavio Cobolli vince il suo primo titolo Atp trionfando nel torneo 250 di Bucarest. Il tennista romano oggi 6 aprile si è imposto in finale sull’argentino Sebastian Baez, numero 36 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il titolo, nella sua seconda finale in carriera sul circuito Atp. Cobolli entrerà nei top 40 salendo proprio al n. 36 al mondo. “Ho sempre sognato di vincere un torneo Atp nella mia carriera e questo giorno è arrivato, è il mio miglior risultato di sempre. Venivo da un momento difficile, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Non è facile giocare sulla terra contro Baez, è stata molto dura, grande battaglia e grande vittoria”, le parole di Cobolli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)