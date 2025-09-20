32.4 C
Coca Cola Hbc Italia Fontana: “Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia”

(Adnkronos) – “Al di là di ogni marchio commerciale, sono le persone a fare un’azienda. Senza i lavoratori, la loro passione e il loro impegno, tutto passerebbe in secondo piano”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, questa mattina ai cinquant’anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara (Verona), il più grande in Italia ed Europa per capacità produttiva. “Per chi, come me, è di questo territorio, un simile traguardo è un grande orgoglio, frutto del lavoro, della professionalità e dell’ impegno di tanti”. Il Presidente Fontana ha anche parlato di Olimpiadi, di cui il celebre brand è storico sponsor: “Milano-Cortina è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una importante collaborazione tra istituzioni – ha detto -. Ringrazio tutti per questo. Ho ascoltato oggi – ha poi sottolineato – tante storie di vita e tanto orgoglio di appartenere a questa comunità. Complimenti e grazie per quello che avete fatto per il territorio. A tutti buon anniversario”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

