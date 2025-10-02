Codere rafforza presenza Italia con nuovo sito gioco on line

(Adnkronos) – Codere Italia, appartenente a Codere S.A. gruppo internazionale di riferimento nel settore del gioco legale e responsabile, annuncia ufficialmente il suo ingresso nell’ambito del gioco online, segnando un ulteriore passo strategico nell’evoluzione della propria offerta nel mercato italiano. Già consolidata nel canale retail Codere – si sottolinea in una nota – “estende ora la propria presenza al digitale, offrendo agli utenti un ambiente di gioco sicuro, regolamentato e tecnologicamente avanzato”. Il sito codere.it propone un’ampia gamma di prodotti sempre nel pieno rispetto delle normative ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

“A conferma del proprio impegno e della volontà di essere protagonista nel mercato regolamentato”, Codere conferma di aver partecipato al nuovo bando di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni di gioco online, promosso da ADM, e di aver otttenuto l’aggiudicazione. Una scelta che rafforza ulteriormente il posizionamento dell’azienda come operatore affidabile, trasparente e orientato alla crescita sostenibile con una forte volontà di permanere da leader nel mercato italiano”. Con questo lancio, si sottolinea ancora, “Codere conferma la propria visione: costruire un ecosistema integrato, legale e orientato alla collaborazione, in grado di generare valore per tutto il comparto del gioco pubblico”.

“Con Codere.it compiamo un passo naturale ma strategico: presidiare con determinazione anche il segmento online, mantenendo intatta la nostra identità di operatore serio, regolamentato e vicino al cliente. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza omnicanale coerente e di qualità. In quest’ottica, – ha dichiarato Alejandro Pascual, Regional Manager Europe e Country Manager di Codere Italia – Codere è fortemente interessata a sviluppare collaborazioni con partner del settore, in particolare con tutti coloro che gestiscono già punti di ricarica sul territorio nazionale e desiderano continuare a operare nel comparto online con il supporto di un brand solido e affidabile.”

Codere apre quindi a partnership B2B con operatori e realtà commerciali che vogliono valorizzare la propria presenza nel mercato del gioco online, beneficiando di un’infrastruttura tecnologica avanzata, di supporto commerciale dedicato e di un brand riconosciuto a livello internazionale. L’azienda mette a disposizione dei partner strumenti operativi trasparenti, condizioni competitive e un impegno costante nella legalità e nella sostenibilità del gioco.

Anche Roberto Russo, Direttore Online di Codere Italia, sottolinea il valore strategico della nuova piattaforma che “nasce con l’ambizione di offrire un’esperienza online all’altezza dei migliori standard internazionali, unendo tecnologia, usabilità e contenuti premium. Abbiamo costruito una piattaforma solida e scalabile, pronta a crescere e ad adattarsi alle esigenze dei nostri utenti e dei nostri partner. Il nostro approccio è orientato al lungo termine, con l’obiettivo di creare un ecosistema di gioco sicuro, in grado di affermarsi come punto di riferimento nel mercato italiano.”

