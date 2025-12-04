9.6 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coldiretti, contratti filiera per crescita sostenibile e competitività

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rafforzare i contratti di filiera come vero presidio della sovranità produttiva nazionale: è il messaggio di Coldiretti e Filiera Italia al convegno ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’, durante il quale è stato presentato il report del centro studi Divulga dedicato alla filiera tabacchicola italiana.  

I contratti di filiera, si legge in una nota, si confermano uno strumento decisivo per assicurare stabilità ai redditi agricoli, investimenti condivisi in innovazione, garanzia di qualità e continuità occupazionale. Nel caso del tabacco italiano, secondo Coldiretti e Filiera Italia, il modello rappresenta una delle best practice più evolute del Made in Italy, un sistema integrato che unisce agricoltori, imprese e territori attorno a criteri di sostenibilità, tracciabilità e programmazione di lungo periodo, per un settore fortemente radicato in Umbria, Veneto, Campania e Toscana. Dati alla mano, Divulga stima per il 2024 una produzione di circa 40mila tonnellate su 11mila ettari di superficie agricola utilizzata, sostenuta dal lavoro di 45mila addetti tra produzione primaria, trasformazione e indotto.  

Elemento chiave è l’accordo di Filiera Coldiretti, pmi e Ont Italia, rinnovato fino al 2034, che oggi copre il 50% della produzione nazionale. Ma per Coldiretti e Filiera Italia ci sono rischi legati alle proposte sulla Direttiva Accise per aumentare in modo significativo la tassazione dei prodotti innovativi italiani senza combustione, “con impatti negativi su tutto il comparto agricolo e industriale nazionale”, oltre al pericolo di “favorire indirettamente le importazioni da Paesi terzi, dove non valgono gli standard sociali e ambientali richiesti ai produttori italiani”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.6 ° C
12.3 °
8.4 °
81 %
0.5kmh
0 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1452)ultimora (1354)sport (54)demografica (44)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati