Colite ulcerosa, Mulè (Fi): “Campagna ‘Io esco’ vicina ai pazienti”

REDAZIONE
(Adnkronos) – L’importanza di ospitare alla Camera dei Deputati una campagna come ‘Colite ulcerosa, Io esco’, che coinvolge medici, pazienti, comunità scientifica e istituzioni “è legata alla consapevolezza che si tratta di una patologia che riguarda circa 264mila persone in Italia, che da sole compongono una grande città”. Lo ha detto Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, in occasione dell’evento di presentazione dell’iniziativa che da due anni offre ai pazienti, ai loro caregiver e ai professionisti che operano nei centri specializzati, una piattaforma di incontro e dialogo per capire come gestire al meglio la malattia e trasformare questa esperienza da peso denso di fatica a bagaglio di risorse individuali e collettive.  

“La colite ulcerosa è una patologia che interessa i giovani adulti: abbiamo il dovere di non lasciarli soli e di accompagnarli attraverso un percorso che non sia solo medico, ma che coinvolga anche caregiver ed equipe multidisciplinari, capaci di accompagnare queste persone nel loro cammino. Per questo, la Camera è felice di poter ospitare un’iniziativa come questa, che sono certo percorrerà ulteriori passi in avanti” conclude. 

 

 

