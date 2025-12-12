14.6 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Collins, il primo giocatore Nba a fare coming out: “Ho un tumore in fase terminale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jason Collins, ex centro Nba e primo atleta militante in una lega professionistica statunitense ad aver fatto coming out dichiarandosi gay, ha rivelato di avere un glioblastoma al quarto stadio, una forma molto aggressiva di tumore cerebrale. Il 47enne ha raccontato in un’intervista a Espn come i sintomi siano comparsi rapidamente e abbiano portato alla diagnosi dopo diversi esami a fine estate. 

Collins ha spiegato di aver iniziato trattamenti medici, radioterapia e chemioterapia, puntando anche su terapie sperimentali nella speranza di prolungare la vita e contribuire alla ricerca. L’ex giocatore dei Brooklyn Nets si dice pronto ad affrontare qualsiasi sfida: “Ho affrontato Shaquille O’Neal al picco della sua carriera, non temo nulla”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.6 ° C
14.9 °
12.1 °
72 %
1.3kmh
0 %
Ven
13 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1344)ultimora (1228)sport (59)demografica (29)Eurofocus (28)attualità (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati