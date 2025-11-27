9.8 C
Colombari critica 'Miss Italia', Mirigliani: "Sono un anno fa eri presidente di giuria"

(Adnkronos) –
Patrizia Mirigliani non ha nascosto la propria delusione dopo le recenti dichiarazioni di Martina Colombari a Belve. L’attrice ed ex Miss Italia, ospite martedì scorso di Francesca Fagnani, ha espresso un giudizio netto sullo storico concorso di bellezza, ‘Miss Italia’, di cui Mirigliani è patron.  

Nel corso dell’intervista, Fagnani ha ricordato a Colombari come lei sia una delle Miss Italia più ricordate nel corso delle edizioni. “Era un periodo differente, io sono stata eletta 34 anni fa e aveva un senso”, ha spiegato l’attrice. E alla domanda se oggi Miss Italia ha lo stesso valore di una volta, la risposta è stata sincera: “Mi spiace dirlo, ma no”.  

Parole non gradite da Mirigliani che sui social ha manifestato la sua amarezza. “Cara Martina, che dispiacere le tue parole di ieri sera a Belve”, ha scritto in una Instagram story pubblicata il 26 novembre.  

Mirigliani ha ricordato poi come solo un anno fa la stessa Colombari avesse ricoperto il ruolo di presidente di giuria del concorso: “Solamente un anno fa eri presidente di giuria di una Miss Italia che per te non ha più senso”, ha scritto allegando un video dell’edizione precedente in cui Colombari dichiarava: “Sono felice di tornare a Miss Italia perché l’ho sempre portata nel cuore”.  

spettacoli

