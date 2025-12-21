Colombari e un nuovo tatuaggio per Ballando: “Rimarrà per sempre”

(Adnkronos) –

Martina Colombari e un tatuaggio speciale per… Ballando con le stelle. Nonostante un risultato sotto le aspettative, con l’attrice è uscita soddisfatta dalla 20esima edizione del dance show di Rai 1, ringraziando tutti i suoi fan con una storia sul proprio profilo Instagram e svelando un tatuaggio speciale.

“Nessuno lo sa, ma mi sono tatuata ‘in per sempre’, perché Ballando rimarrà per sempre. Luca rimarrà per sempre, il ballo, spero, rimarrà per sempre”, ha detto Colombari in una storia Instagram insieme al maestro Luca Favilla pubblicata subito dopo l’esibizione, svelando quindi una nuova scritta sul fianco destro, “l’emozione è fantastica e meravigliosa. Ci abbiamo messo l’anima, la passione, il cuore: tutto”.

“Ci abbiamo provato”, ha detto Favilla, che non ha nascosto una punta di amarezza, già palesata al momento dei voti della giuria, per il risultato, “ci abbiamo provato fino all’ultimo. Ci rifaremo vivi a mente lucida, ora meglio far scorrere i nostri spiriti bollenti. Ci sono molte cose da dire”.

Una delle più dure nel giudicare l’esibizione di Colombari e Favilla è stata, come spesso capita, Selvaggia Lucarelli. La giurata, senza freni, l’ha definita infatti “fiacca” e “non da finale”. La coppia, rientrata in gara per la finale grazie allo spareggio andato in scena all’inizio della puntata, è scesa in pista con una rumba sulle note di ‘Bella senz’anima’, un brano a cui l’attrice teneva molto. Purtroppo, la performance non ha convinto pienamente la giuria, che dalla coppia si aspettava molto di più: punteggio complessivo, 41.

“Sono furibonda. Bello, senz’anima”, ha esordito Lucarelli, “col potenziale di Martina questa roba era davvero fiacca, non era da finale. Tu sei arrivata a un livello altissimo, un livello tale che io stasera mi aspettavo scintille”, ha aggiunto provocando il dissenso di Luca Favilla.

Secondo Lucarelli, inoltre, il ballo oltre a essere “fiacco” non è stato eseguito bene: “Io vi adoro come coppia, avete avuto il percorso più pulito di tutti, siete stati lineari. E arrivate co sta roba moscia?”. “Vi metterei le mani addosso – ha concluso Selvaggia – è stata un’occasione persa”.

