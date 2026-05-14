Colombia, campione di boxe trovato morto in un fiume con corpo smembrato: riconosciuto grazie ai tatuaggi

(Adnkronos) – Dramma in Colombia. Il corpo del pugile emergente Yeiner Andres Gomez Sandoval è stato ritrovato smembrato nel fiume Magdalena, non lontano da Barranquilla. A dare l’allarme un pescatore del posto, che si è imbattuto nel corpo, senza testa e arti e riconosciuto solo grazie ai tatuaggi sul petto grazie alla conferma dei familiari.

Il boxeur, 25 anni, era un talento del ring con addosso grandi aspettative nel suo Paese. Aveva combattuto l’ultima volta il 9 maggio, facendo poi perdere le sue tracce dopo aver passato le ultime ore con sua madre e sua figlia. Gomez aveva perso quel match – combattuto nella palestra Cuadrilatero Élite di Barranquilla – contro l’avversario Leider Galvis. In palio c’era il titolo WBA Future Champions Colombia.

Sulla sua morte, avvolta dal mistero, sono state aperte delle indagini dalla Polizia colombiana.

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