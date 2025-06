Colombia, spari contro candidato a presidenziali Miguel Uribe: colpito alla testa, è grave

(Adnkronos) – Un candidato alla presidenza colombiana è stato colpito tre volte, due delle quali alla testa, durante un evento della sua campagna elettorale nella capitale Bogotà. Miguel Uribe Turbay è stato aggredito ieri mentre si rivolgeva a una piccola folla in un parco. La polizia ha arrestato sul posto un sospetto quindicenne, secondo quanto riportato dai media locali. La moglie di Uribe, Maria Claudia Tarazona, ha chiesto alla nazione di pregare per la sua sopravvivenza. “Miguel sta lottando per la vita. Chiediamo a Dio di guidare le mani dei medici che lo stanno curando”, ha detto. Il partito Centro Democratico di Uribe ha condannato l’attacco, affermando che mette in pericolo “la democrazia e la libertà in Colombia”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)