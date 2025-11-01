21.6 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel furto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una donna di 38 anni arrestata questa settimana insieme ad altre quattro persone per il furto di gioielli al Louvre è stata accusata di complicità in furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata a commettere un crimine. Oggi è comparsa oggi davanti a un magistrato, che deciderà se detenerla. La sospettata vive nella periferia nord di Parigi, a La Courneuve. 

Nei giorni scorsi, per il furto da 88 milioni di euro erano già state arrestate due persone. I due uomini di 34 e 39 anni, aveva affermato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau in conferenza stampa, “hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto”. La procuratrice ha fatto sapere che “non esclude la possibilità” di un gruppo più ampio di rapinatori e ha sottolineato che “nulla permette a questo punto di affermare che i malfattori avrebbero beneficiato di una complicità all’interno del Museo”. Mentre le indagini proseguono, i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.6 ° C
22.4 °
19.9 °
75 %
1kmh
40 %
Sab
20 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1618)ultimora (1415)sport (66)vid (52)demografica (25)mot (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati