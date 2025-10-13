19.8 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Colpo all’ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e in Sardegna

(Adnkronos) – Colpo all’ottobrata 2025. Le previsioni meteo indicano che nelle Regioni meridionali è in arrivo una fase di brutto maltempo con piogge, temporali e rischio nubifragi, mentre al Centro-Nord persiste stabilità.  

“L’Italia sentirà l’influenza di correnti più fredde che domineranno l’Europa orientale in questa settimana. Il calo termico sarà minimo e più avvertibile al Centro-Nord, dove tuttavia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato”, spiega all’Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, precisando che “le giornate inizieranno ancora con le classiche nebbie mattutine nelle aree di pianura, per poi lasciare spazio al sole”.  

“Il vero protagonista sarà invece un insidioso vortice che si posizionerà sul basso Tirreno. Questa configurazione sarà causa di maltempo che colpirà duramente il Sud e la Sardegna. A partire da domani, queste regioni dovranno fronteggiare un’ondata di piogge e temporali intensi, che si protrarranno per buona parte della settimana, con rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche”, conclude Brescia. 

