13.2 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colpo grosso da Louis Vuitton in via dei Condotti, vetrina sfondata con l’auto e merce rubata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Colpo grosso da Louis Vuitton a Roma dove intorno all’1.50 di questa notte, nel magazzino del noto brand in via Mario dei Fiori e via dei Condotti è stato messo a segno un furto.  

In tre, con volto coperto e torce in pugno, hanno danneggiato la vetrata del locale per poi scassinare la saracinesca. Portata via diverse merce, il cui valore non è ancora stato quantificato. Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto la Scientifica per i rilievi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
13.2 ° C
14.2 °
12.7 °
93 %
2.2kmh
40 %
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1556)ultimora (1455)sport (55)demografica (46)attualità (34)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati