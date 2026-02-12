11.8 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Coltellate alle spalle mentre cammina in centro, grave donna a Palermo

(Adnkronos) – Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena, con più fendenti, nel pieno centro di Palermo. E’ accaduto poco dopo le 18.30 in via Libertà, all’altezza di via Mondini. La donna, che perdeva molto sangue, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.  

Sentita dalla Polizia, che indaga sull’aggressione, non ha saputo fornire indicazioni sull’uomo che l’ha accoltellata perché l’ha colta di sorpresa alle spalle. Dopo l’aggressione si è rifugiata in un negozio. La Polizia sta adesso guardando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore. 

