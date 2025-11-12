15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Come accarezzare i gatti, ecco la ‘ricetta’ infallibile per farsi amare

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
2 ' di lettura

(Adnkronos) – “Come accarezzare un gatto? A volte non è facile comprendere il suo linguaggio e il suo mood. Meglio avvicinarsi con calma e lasciare che sia il micio a venire da noi, senza forzarlo. Restare fermi, parlare con tono tranquillo e tendere una mano perché possa annusarci. E se ci sfiora o si strofina contro di noi, significa che ci accetta”.  

Ma dove accarezzarlo? In genere “i punti più graditi sono sotto il mento, dietro le orecchie, lungo il dorso e sui fianchi, con movimenti dolci e lenti. Meglio evitare pancia, zampe, coda e carezze troppo energiche sulla testa”. A parlare è Andrea Mancino, influencer, ingegnere biomedico e consulente della relazione felina che sarà al Supercat show 2025 sabato 15 novembre e domenica 16 novembre alla Nuova Fiera di Roma, a disposizione dei tanti visitatori che vorranno porgli domande, sciogliere dubbi o chiedere aiuto. E lui di esperienza gattofila ne ha da vendere, anche grazie ai suoi due gatti europei Mimas e Rea, protagonisti sui suoi social nelle varie fasi quotidiane. 

“Se li accarezziamo nel modo giusto – spiega – i gatti ci amano all’istante – prosegue Mancino, anche autore di due libri sui mici, magari potremmo trovate la fossetta dietro alle loro orecchie, dove hanno tante terminazioni nervose, e massaggiare delicatamente con movimenti circolari: per loro sarà una goduria. La mano va mossa accarezzando nel verso del pelo, con movimenti lenti e regolari: se il gatto chiude gli occhi, fa le fusa o si rilassa, gli piace. Se, invece, si irrigidisce, muove la coda in modo brusco o si allontana, è meglio fermarsi”. Va detto, però, che ogni gatto è diverso: alcuni amano poche carezze, altri sono più socievoli. Basta osservalo e rispettare i loro limiti: sarà lui a farci capire quando ne avrà abbastanza. 

Se poi abbiamo a che fare con un gatto timido o poco abituato al contatto dobbiamo avere tanta pazienza e delicatezza. “All’inizio – consiglia Mancino – non dobbiamo toccarlo, ma permettigli di osservarci da lontano, imparando a riconoscerci dalla voce, dai movimenti e dal nostro odore è importante, poi, creare un ambiente sicuro dove il gatto possa rifugiarsi e sentirsi protetto, come una cuccia chiusa, una scatola o uno spazio sopraelevato. Mai disturbalo quando si nasconde: deve sapere che quel posto è inviolabile. Solo quando si sentirà sicuro nel suo territorio si avvicinerà. Dopo nostre coccole, cibo e tempo di attesa, anche di settimane e più, e finalmente si lascerà toccare, iniziare ad accarezzarlo con movimenti molto lenti e in zone neutre, come testa o dorso, ma fermarsi subito al primo segno di disagio, come orecchie abbassate, coda mossa nervosamente o corpo rigido. E se il gatto mostrerà la sua pancia mentre lo coccoliamo e se la lascia accarezzare, allora siamo dei ‘gattari doc’ e il suo umano di riferimento”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.3 ° C
16.4 °
14.6 °
80 %
1.8kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1504)ultimora (1406)sport (55)demografica (43)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati