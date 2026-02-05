10.5 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Come funziona il bidet?”, il rebus per gli americani alle Olimpiadi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “E questo cos’è?”. Un oggetto spiazza gli americani – atleti e giornalisti – alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il bidet. Il sanitario, poco diffuso negli Stati Uniti, a quanto pare è un oggetto che calamita l’attenzione nei bagni delle stanze del Villaggio Olimpico e degli hotel. Tra i più perplessi, spicca la giornalista Alicia Lewis. La reporter e anchorwoman, che lavora per un’emittente di Minneapolis, dedica un post al ‘rebus’. 

 

“Ho detto che sarei stata trasparente su tutto in Italia”, dice la giornalista in uno dei numerosi video pubblicati su Instagram dal suo arrivo. “C’è qualche esperto di bidet? Nessuno di noi riesce a capire. Ok, qui c’è il water, capito… – dice nel tour in bagno -. Pensavo questo fosse il bidet e probabilmente lo è. Ma l’acqua esce e va verso il basso, per riempire questa tazza. Pensavo che in un bidet l’acqua dovesse andare verso l’alto… E’ un orinatoio? So che è stupido…”. Il post diventa rapidamente virale e calamita una valanga di commenti: c’è chi si adopera per fornire istruzioni dettagliate e chi, invece, pensa che sia solo una provocazione… 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
10.9 °
9.9 °
78 %
3.1kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1566)ultimora (1395)sport (75)Eurofocus (57)demografica (39)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati