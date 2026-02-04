9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Come spezzare la fame? I consigli del dietologo: dall’acqua tiepida a tre spicchi di aglio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quali sono i segreti anti-fame? Ospite oggi a La volta buona, il medico dietologo Ciro Vestita ha condiviso una serie di consigli su come spezzare il senso di fame in modo naturale, attraverso l’introduzione di specifici alimenti e piante, che apportano inoltre benefici all’organismo.  

Secondo Vestita, la fame si può spezzare facilmente grazie all’uso di erbe sedative come melissa, malva e biancospino. “Assumendo le tisane calmanti il soggetto ha meno fame”, ha spiegato il dietologo.  

Tra le piante utili, Vestita ha menzionato anche il carcadè, indicato per combattere diversi disturbi, come nel caso della gastrite. E ancora: “La tisana alla malva fa miracoli”.  

Secondo consiglio: tra i rimedi più semplici a costo zero, Vestita ha citato l’acqua: se bevuta tiepida favorisce la riduzione del senso di fame. 

Terzo punto: un altro alimento consigliato sono i mirtilli, noti per le loro proprietà diuretiche. “Farli cuocere per 20 minuti e bere il succo fa molto bene e contribuisce anche a migliorare la vista notturna”.  

Il poker è completato dai carciofi. Il quarto consiglio evidenzia i benefici legati alle foglie di carciofi che stimolano la produzione di bile da parte del fegato, favorendone l’espulsione e contribuendo così all’abbassamento del colesterolo.  

Bonus track: inaspettato, ma anche l’aglio fa benissimo. “Mangiarne tre spicchi la sera può ridurre gli incidenti vascolari”. Il problema, tuttavia, è l’alitosi che – secondo Vestita – si può combattere masticando tre spicchi di caffè.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.6 ° C
10.4 °
8.7 °
83 %
2.7kmh
100 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1510)ultimora (1344)sport (72)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati