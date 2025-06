Commando assalta centro logistico a Lacchiarella, camion in fiamme e chiodi sulle strade

(Adnkronos) – Un commando, composto almeno da sei persone, ha assaltato questa notte, intorno alle 3, il centro logistico multi-aziendale di via Cascina Nuova a Lacchiarella, nel Milanese. Per impedire l’intervento delle forze dell’ordine, le strade di accesso sono state sbarrate con camion rubati, alcuni dei quali sono poi stati dati alle fiamme. Il commando ha anche cosparso le strade intorno al centro con chiodi e strisce chiodate. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica e accertare cosa il gruppo abbia rubato durante l’assalto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)