Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. I bergamaschi, nella 22esima giornata di Serie A, volano a Como oggi, sabato 25 gennaio. La squadra la Gasperini è reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus e dal bel successo in Champions contro lo Sturm Graz, mentre quella di Fabregas ha battuto l’Udinese con un netto 4-1 nell’ultimo turno di campionato. La sfida tra Como e Atalanta è in programma oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Jack, Dossena, Kempf, Van Der Brempt; Da Cunha, Caqueret; Fadera, Strefezza, Diao; Cutrone. All. Fabregas

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini Como-Atalanta sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l’app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l’app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)