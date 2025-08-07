33.6 C
Como-Betis, l’amichevole finisce con due espulsi e una maxi-rissa da far west. Cos’è successo

(Adnkronos) – Finisce male, anzi malissimo, l’amichevole tra Como e Betis. Ieri, mercoledì 6 agosto, il club lombardo ha affrontato in un test pre-campionato gli spagnoli e la partita di Cadice si è conclusa con scene rivedibili. Una maxi rissa da far west, che ha portato poi alle espulsioni di Bellerin, lato Betis, e Perrone, lato Como. I giocatori da cui è partito il confronto in campo, dopo un fallo dell’argentino su Fornals.   La rissa tra i giocatori è nata da una reazione degli spagnoli, per un eccesso di foga negli interventi degli uomini di Fabregas. Tutto è nato quando Bellerin ha dato uno schiaffo a Perrone, che ha colpito lo spagnolo per reazione. Dunque, la rissa. Con spinte e colpi da una parte e dall’altra. La tensione ha poi toccato anche le panchine visto che Pellegrini, tecnico dei biancoverdi, si è avvicinato a Fabregas per rimproverare gli atteggiamenti avversari. Per la cronaca, la partita è stata vinta 3-2 dal Como, con gol decisivo di Azon in pieno recupero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

