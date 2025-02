Como-Juve 1-2, doppietta di Kolo Muani e bianconeri quarti

(Adnkronos) – La Juventus vince 2-1 sul campo del Como oggi 7 febbraio nell’anticipo della 24esima giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 43 punti e conquistano il quarto posto provvisorio scavalcando Fiorentina e Lazio, appaiate a quota 42. Il Como rimane a 22 punti, ai margini della zona retrocessione. Il successo bianconero porta la firma di Kolo Muani, autore di una nuova doppietta dopo quella rifilata all’Empoli: il francese, a quota 5 gol in 3 partite, apre le marcature al 34′ con un’azione personale conclusa da una violenta conclusione sotto la traversa. Il Como pareggia prima del riposo con il colpo di testa di Diao, che firma il meritato 1-1 al 46′. I padroni di casa iniziano il secondo tempo con aggressività e spaventano la Juve in più di un’occasione. I bianconeri reggono grazie alle parate di Di Gregorio e nel finale mettono la freccia. Butez stende Gatti, rigore che Kolo Muani trasforma: 1-2. Il Como reagisce e sfiora il nuovo pareggio: Dossena centra la traversa al 90′, la Juve se la cava in extremis e vince. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)