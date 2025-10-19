6.8 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per la Juventus. Il club bianconero sfida oggi, domenica 19 ottobre, il Como – in diretta tv e streaming – nella settima giornata di Serie A. La squadra di Tudor arriva al match del Sinigaglia dopo il pareggio 0-0 contro il Milan e al momento si trova al quinto posto con 12 punti, a pari merito con l’Inter quarta. Quella di Fabregas invece è reduce dall’1-1 di Bergamo contro l’Atalanta e in classifica occupa l’ottavo posto a quota 9. 

 

La sfida tra Como e Juventus è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Morata, Paz. All. Fabregas 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor 

 

Como-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.8 ° C
12.8 °
6.8 °
93 %
1kmh
0 %
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1974)ultimora (1318)vid (274)tec (96)Lav (79)sal (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati