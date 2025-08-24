25.6 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Como-Lazio nella storia della Serie A: gol annullato a Castellanos e ‘spiegazione live’ dell’arbitro ai tifosi

Como-Lazio fa la storia. La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta, una decisione dell’arbitro è stata ‘annunciata’ e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. L’episodio al minuto 64′, quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L’attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

