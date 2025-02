Como-Napoli 2-1, Diao stende gli azzurri e Inter sola in vetta

(Adnkronos) – Sconfitta inaspettata della capolista Napoli a Como per 2-1, grazie al terzo gol consecutivo di Diao che regala il gol vittoria alla formazione di Fabregas, dopo l’autogol iniziale di Rrahmani e il pari momentaneo di Raspadori. Con questo ko il Napoli cede la vetta della classifica all’Inter che grazie al successo di ieri si era portata a 57 punti, a +1 sulla formazione di Conte che perde l’occasione per il contro sorpasso, proprio prima dello scontro diretto contro i nerazzurri in programma il 1 marzo al Maradona. I lariani, invece salgono a 28 punti, allontanandosi decisamente dalla zona salvezza. Conte per la sfida al Sinigaglia deve rinunciare a Neres e sceglie ancora Raspadori per fare coppia con Lukaku in avanti, dietro invece propone ancora la difesa a tre ma con Di Lorenzo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Il tecnico salentino sceglie di rinunciare anche al diffidato Anguissa in vista del big match con l’Inter e lancia Billing dal primo minuto in mediana con McTominay e Lobotka. Fabregas opera un solo cambio nella formazione iniziale rispetto alla vittoria di Firenze con Kempf al centro della difesa al posto dell’indisponibile Dossena. Davanti spazio alla qualità di Nico Paz, Strefezza e Diao. Inizio sfortunato per il Napoli che al 7′ va subito sotto per un clamoroso autogol di Rrahmani. Sulla rimessa arretrata di Politano, il difensore la gira alle proprie spalle senza guardare e senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio, con la palla che si infila in rete per il vantaggio del Como. La squadra di Conte prova subito a reagire e al 13′ su punizione ci prova Billing ma Butez devia in corner. Poi al 17′ un’incertezza di Kempf rimette in corsa il Napoli. Il difensore del Como si addormenta sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori gli ruba il pallone e batte Butez con il piatto destro rasoterra per l’1-1. Poi il Napoli non riesce praticamente più a rendersi pericolosa dalle parti di Butez, ma lo stesso discorso vale per la squadra di Fabregas fino al termine della prima frazione. Ad inizio ripresa buon momento del Como che tiene il Napoli nella propria metà campo, senza però riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Meret. Al 54′ Smolcic pesca Da Cunha in area con un filtrante rasoterra, il suo sinistro piazzato viene però murato da Buongiorno. Poi il Como ci prova con ancora con Da Cunha e Strefezza ma chiude sempre la difesa del Napoli che accelera al 66′ e sfiora il vantaggio: Raspadori serve in area McTominay che controlla e conclude a botta sicura ma trova la risposta incredibile per reattività del portiere lariano con una mano mentre sta andando a terra deviare sopra la traversa. Fabregas non ci sta e vuole vincere la sfida. Al 70′ Diao ci prova con il destro ma viene chiuso in calcio d’angolo. Poi il tecnico del Como inserisce un’altra punta Cutrone e al 75′ sbanda: Politano rientra sul sinistro e serve Anguissa dal limite che senza nessuno davanti calcia debolmente tra le braccia di Butez. La mossa di Fabregas però paga dopo poco: al 77′ Nico Paz va via sulla trequarti e inventa l’assist per Diao che controlla e con una rasoiata di destro, batte Meret per il 2-1 dei padroni di casa. Conte cambia assetto e prova il tutto per tutto con un 4-2-4 con Okafor e Ngonge sugli esterni offensivi, con Simeone e Raspadori al centro. Il Napoli pressa fino alla fine alla ricerca del pari che sfiora al 94′ con Rrahmani che sfiora il palo alla sinistra di Butez. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)