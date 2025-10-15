ComoLake, Bisio (Engineering): “Italia ventiduesima per Ai, ambire di più”

19.6 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Siamo l’ottava economia del mondo, ma ventiduesimi nella corsa per l’ia. Non siamo il fanalino di coda ma dovremo ambire a posizioni più avanzate”. Lo ha detto oggi il ceo di Engineering, Aldo Bisio, dialogando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  

Quello dell’intelligenza artificiale è un mercato che nel Bel Paese “sta crescendo a ritmi del 50% anno su anno e ha superato il miliardo di investimenti l’anno scorso, e va verso 1,5 miliardi il prossimo anno”. 

Dal punto di vista finanziario “può darsi ci sia in questo momento un po’ di sopravvalutazione, ma tendo a essere positivo sul fatto che tanti investimenti verranno fatti e che ci sarà un impatto enorme dal punto di vista dell’applicazione di queste tecnologie a beneficio di tutti i cittadini. Vedremo cosa succederà per l’hype finanziario”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

